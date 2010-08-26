Москаль: исчезновение харьковского журналиста - это дело "Гонгадзе-2"

Народный депутат Украины, министр внутренних дел оппозиционного правительства Геннадий МОСКАЛЬ убежден, что дело об исчезновении главного редактора харьковской газеты "Новий стиль" Василия КЛИМЕНТЬЕВА должна расследовать Генеральная прокуратура, поскольку МВД к этому относится “предвзято и имеет собственную заинтересованность”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народная самооборона".

"Я считаю, что это дело Генеральная прокуратура должна вытребовать из МВД (поскольку те не заинтересованы в его раскрытии, ведь это будет очередной скандал и дело «Гонгадзе-2»), создать оперативно-следственную группу из работников Службы безопасности Украины и его быстро раскрыть”, - заявил Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, “там нечего разбираться - по всех причастным к этому делу найти те убийства, которые они раньше совершали, и которыми никто не хотел заниматься, поскольку они имели высоких «покровителей».

При этом, как добавил Г.МОСКАЛЬ, «у нас, если исчезает журналист, надо искать работника милиции. В действительности это преступление было совершено в милицейской среде, и совершено в борьбе за власть, а именно - за должность руководителя Харьковского областного управления внутренних дел».

Отвечая на вопрос, жив ли еще исчезнувший журналист, Г.МОСКАЛЬ сказал: "Дай Бог, чтобы я ошибся, но те обстоятельства, которые сегодня есть, и имеющаяся у меня информация говорят о том, что его, к сожалению, в живых уже нет".