Москаль: исчезновение харьковского журналиста - это дело "Гонгадзе-2"
У МВД его нужно срочно забрать
Народный депутат Украины, министр внутренних дел оппозиционного правительства Геннадий МОСКАЛЬ убежден, что дело об исчезновении главного редактора харьковской газеты "Новий стиль" Василия КЛИМЕНТЬЕВА должна расследовать Генеральная прокуратура, поскольку МВД к этому относится “предвзято и имеет собственную заинтересованность”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народная самооборона".
"Я считаю, что это дело Генеральная прокуратура должна вытребовать из МВД (поскольку те не заинтересованы в его раскрытии, ведь это будет очередной скандал и дело «Гонгадзе-2»), создать оперативно-следственную группу из работников Службы безопасности Украины и его быстро раскрыть”, - заявил Г.МОСКАЛЬ.
По его словам, “там нечего разбираться - по всех причастным к этому делу найти те убийства, которые они раньше совершали, и которыми никто не хотел заниматься, поскольку они имели высоких «покровителей».
При этом, как добавил Г.МОСКАЛЬ, «у нас, если исчезает журналист, надо искать работника милиции. В действительности это преступление было совершено в милицейской среде, и совершено в борьбе за власть, а именно - за должность руководителя Харьковского областного управления внутренних дел».
Отвечая на вопрос, жив ли еще исчезнувший журналист, Г.МОСКАЛЬ сказал: "Дай Бог, чтобы я ошибся, но те обстоятельства, которые сегодня есть, и имеющаяся у меня информация говорят о том, что его, к сожалению, в живых уже нет".