Ремонт музея Шевченко обошелся почти в 67 миллионов

На реконструкцию музея Тараса Шевченко в Каневе Черкасской области из государственного бюджета было израсходовано 66 млн. 836 тысяч гривен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в музее переоборудован интерьер по эскизным разработкам архитектора Ларисы СКОРИК, отреставрирован фасад, а также выполнены работы по благоустройству прилегающей территории.

Общая стоимость реконструкции музея Т.Шевченко и Национального Шевченковского заповедника - 96 млн. 452 тыс. грн.

Справка УНИАН. Шевченковский национальный заповедник в Каневе Черкасской области является самым давним историко-культурным заповедником в Украине и первым из учреждений гуманитарной сферы, удостоенных статуса национального (21 ноября 1989 года).