Корабли Blackseafor зашли в порт Севастополя

Сегодня, 20 августа, в рамках 15-й августовской активации в порт Севастополь зашли корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества “Blackseafor”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, согласно плану пребывания, в этот же день командиры морского тральщика “Прибой” ВМС Болгарии, большого десантного корабля “Ямал” Черноморского флота Российской Федерации, эсминца “Марашешти” ВМС Румынии, фрегата “Салихрейс” ВМС Турции и морского тральщика “Черкассы” ВМС ВС Украины осуществят протокольные визиты к командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмиралу Виктору МАКСИМОВУ и главе Севастопольской государственной городской администрации Валерию САРАТОВУ.

В мероприятиях по программе визита планируется участие представителей аппаратов атташе по вопросам обороны при посольствах Болгарии, Российской Федерации, Румынии и Турции, аккредитованных в Украине.

21-22 августа для экипажей кораблей соединения состоятся экскурсии по историческим и выдающимся местам города.

Как предусматривается, с 16.00 до 18.00 21 августа и с 14.00 до 17.30 22 августа корабли “Blackseafor”, пришвартованные у причала бухты Курина на Северной стороне Севастополя, будут открыты для посещения жителями и гостями города.

Также 22 августа в 09.30 на причале бухты Курина пройдут спортивные соревнования по армрестлингу и перетягиванию канату, а в 11.00 - футбольные матчи между командами кораблей соединения в поселке Любимовка (неподалеку от Севастополя).

23 августа в 10.00 корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества “Blackseafor” выйдут из порта Севастополь и возьмут курс на болгарский порт Варна.