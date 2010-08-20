Китайские ядохимикаты фасовали под европейские марки

В Черкасской области налоговики пресекли работу нелегального цеха по фасовке ядохимикатов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, работники налоговой милиции обнаружили на складах одного из потребительских обществ ядохимикаты агропромышленного назначения производства КНР стоимостью 10 млн. грн. и керамическую плитку стоимостью 1,5 млн. грн., ввезенные контрабандным путем.

Установлено, что предприниматели ввозили в Украину контрабандным путем низкокачественное сырье, которое разливали на перевалочной базе местного предприятия в предварительно заготовленные фирменные упаковки и маркировали этикетками известных европейских производителей.

В одном из складских помещений обнаружены картонные коробки для упаковки агрохимикатов, ящики с этикетками, ящики с картонными упаковками и мерными стаканчиками. В одном из ящиков обнаружены голограммы о сертификации для маркировки агрохимикатов. Никаких документов относительно качества, происхождения, принадлежности и владельца вышеуказанного товара предприниматели не имели.

Оперативники налоговой милиции изъяли из склада товарно-материальные ценности на сумму около 11,5 млн. грн.

В настоящее время по этим фактам ведется доследственная проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства дела и определен круг виновных лиц. Возбуждено уголовное дело.