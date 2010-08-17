В роддоме из-за взрыва погибли трех детей

Три младенца погибли в роддоме Бухареста в результате взрыва, передает CNN со ссылкой на МЧС Румынии. Ожоги и другие травмы получили восемь новорожденных и две беременные женщины в детской клинике Джулешть – самой большой в столице страны..

Взрыв в родильном отделении больницы, расположенном на втором этаже здания, произошел вечером в понедельник. Представители экстренных служб сообщили, что в результате вспыхнувшего пожара сильное задымление возникло в отделении интенсивной терапии, где содержались недоношенные младенцы.

В настоящее время все пострадавшие направлены в другие больницы города, сообщает Лента.ру.