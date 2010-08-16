Двух украинцев отправляют в наводящую страх тюрьму на о.Маргарита

Двое граждан Украины - Владимир УСТИМЕНКО и Юрий ДАТЧЕНКО - приговорены венесуэльским судом к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Родственники настаивают, что следствию не удалось доказать причастность моряков к контрабанде, однако судья заподозрил, что украинцы как-то связаны с наркокартелями, поэтому и присудил обоим длительные сроки.

У официального Киева осталось семь дней на попытку оказать помощь согражданам, по истечении этого срока приговор вступит в законную силу. Близкие моряков заявляют, что будут просить Президента и правительство всеми возможными силами добиться экстрадиции осужденных на родину для отбывания наказания в украинской колонии.

В МИД Украины уже подтвердили решимость добиться у Каракаса выдачи сограждан.

По данным издания, украинцев отправят в тюрьму на острове Маргарита, которая славится исключительно жестокими условиями содержания: мало кому оттуда удается вернуться живым.

Ю.ДАТЧЕНКО и В.УСТИМЕНКО были арестованы в 2007 году, когда на их судне "Би Атлантик" ("B Atlantic") в порту Маракайбо нашли 128 килограмм кокаина.

Прямых доказательств их причастности к контрабанде наркотиков не было, однако суду для вынесения решения хватило и того, что В.УСТИМЕНКО и Ю.ДАТЧЕНКО были капитаном и старпомом судна.