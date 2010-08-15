13-летний мальчик попал в больницу с диагнозом «алкогольная кома»

В Буринскую районную больницу Сумской области доставили 13-летнего мальчика с диагнозом «алкогольная кома».

Как передает корреспондент УНИАН, по данным сектора связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области, находясь на школьных каникулах у бабушки, ребенок сам пошел купаться. Придя на пруд, школьник увидел незнакомую компанию, с которой познакомился. Новые «друзья» предложили выпить «за знакомство» водки.

После употребления 200 граммов спиртного мальчик потерял сознание. Напуганные «друзья» сразу позвонили в «скорую». Медики, не теряя времени, направили мальчика в реанимационное отделение.

Именно с медицинского заведения о произошедшем сообщили и работникам Буринского райотдела милиции. А затем эту информацию передали сотрудникам отдела криминальной милиции по делам детей. Выяснив все обстоятельства события, милиционеры вызвали родителей несовершеннолетнего.

Сейчас состояние мальчика удовлетворительное. После всех необходимых процедур он чувствует себя нормально.

Что касается родителей, то составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – «невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком».