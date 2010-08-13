Лукашенко: сколько кормов нужно россиянам и украинцам?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным получение максимальной выгоды от экспорта сельскохозяйственной продукции, учитывая сложную ситуацию в ряде государств. В ходе рабочей поездки в Минскую область он подчеркнул: "Мы ничего не скрываем. У нас нет нефти и газа, нам каждый год поднимают на это цены".

Президент Белоруссии считает, что необходимо оказать помощь пострадавшим от засухи российским регионам. Но, по его словам, "зерно надо продавать в исключительных случаях, а комбикорма, муку - в ограниченных количествах", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на белорусское телевидение.

А.Лукашенко поручил правительству "четко договориться с россиянами, украинцами, сколько и какие корма им нужны".

В этой связи министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Русый проинформировал А.Лукашенко о том, что уже поступили обращения из Воронежской, Рязанской областей, Татарстана о приобретении в Белоруссии кормов, комбикормов и картофеля.