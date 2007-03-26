Минюст хочет продавать конфискованное имущество через Интернет

До июля этого года Министерство юстиции планирует создать интернет-сайт публичных торгов по реализации конфискованного имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, сайт должен стать одной из подсистем Единого государственного реестра исполнительных производств, который будет включать все судебные решения, поступающие на принудительное исполнение в Государственную исполнительную службу.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, доступ к сайту публичных торгов по реализации конфискованного имущества будет открыт круглосуточно без каких-либо ограничений. Предусматривается, что полный доступ к информации об арестованном имуществе, выставленном на продажу, должен повысить прозрачность этого процесса.

Как отметил министр, на первом этапе, до внедрения в Украине электронной цифровой подписи, сайт будет иметь сугубо информационный характер. По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, это позволит централизовать соответствующую информацию, обеспечить ее достоверность, а также удовлетворить информационные потребности потенциальных покупателей о проведении публичных торгов и выставленном на продажу арестованном имуществе.

На следующих этапах возможности такого сайта могут быть значительно расширены, - добавил министр.

По его словам, в перспективе сайт может стать единым централизованным средством размещения всех информационных сообщений о проведении публичных торгов по реализации арестованного имущества специализированными организациями на договорной основе, то есть выступать официальным специализированным электронным средством массовой информации.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил, что внедрение системы электронных торгов можно рассматривать как альтернативный способ реализации арестованного имущества параллельно с существующими традиционными аукционами, или как единую систему реализации арестованного имущества для обеспечения условия централизованности.

При этом министр отметил, что дополнение сайта дополнительными сервисными возможностями – это вопрос времени и обстоятельств, а открытие сайта информационного назначения возможно уже в ближайшее время.