Министр образования не придумал ничего нового

Количество бюджетных мест для получения дипломов специалиста и магистра по новым условиям поступления остается неизменным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО, комментируя приказ Министерства образования и науки №84 «Об утверждении условий приема в высшие учебные заведения Украины». (Согласно этому приказу, студент, который обучается в вузе, где учебный процесс длится 5 или больше лет, после окончания четвертого курса выпускается с дипломом бакалавра, а для продолжения обучения и получения дипломов специалиста или магистра вынужден сдавать новые вступительные экзамены на пятый курс).

По словам министра, студенты, которые поступали на 1-й курс, в подавляющем большинстве писали заявление о поступлении на обучение по бакалаврской программе.

С.НИКОЛАЕНКО отметил, что “в тех учебных заведениях, где ошибочно по вине приемных комиссий, ректора было написано: “прошу зачислить меня на специалиста”, мы пошли навстречу студентам и разрешили им делать перевод с бакалавра на специалиста через итоговые экзамены в бакалавратуре”.

Министр также отметил, что подавляющее большинство украинских университетов без протестов проводят вступительные экзамены на 5-й курс. По его словам, Киево-Могилянская академия работает так уже 12 лет.

“Если у кого-то есть претензии, то пусть инициативу проявляют депутаты на Верховной Раде Украины и отменяют Закон “О высшем образовании”, корректируют статью 53 Конституции Украины, отменяют 5 постановлений Кабинета Министров и нет вопросов. Я не придумал ничего нового. Я выполняю действующее законодательство”, - отметил С.НИКОЛАЕНКО.

По его словам, эту “проблему решили с львовскими студентами”. “Мы в этом году там, где есть трения, разрешили, в виде исключения, сделать это так, как в прошлом году”, - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 марта около 4 тысяч студентов львовских высших учебных заведений провели митинг под стенами Львовского областного совета с требованием отменить отдельные нормы приказа Министерства образования Украины «Об утверждении условий приема в высшие учебные заведения Украины» (приказ № 84 от 05.02.2007), в том числе те, которые предусматривают для них новые условия обучения – поступление на 5-й курс обучения для получения образовательно-квалификационных уровней магистра и специалиста.

Депутаты Львовского областного совета поддержали требования студентов, единогласно приняли решение обратиться к Президенту Украины, премьер-министру и Верховной Раде с предложением ввести в действие приказ Министерства образования в части введения вступительных экзаменов на пятый курс в высших учебных заведениях для студентов, которые будут поступать с 2007 года.

22 марта в Луцке около полутысячи волынских студентов провели акцию протеста против приказа Минобразования о новых правилах приема на 5-й курс.