В Донецке убили дочь гетмана Украинского реестрового казачества

Убита дочь ректора Донецкого института искусственного интеллекта, гетмана Украинского реестрового казачества Анатолия Шевченко. Об этом "Острову" сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Убийца нанес жертве два ножевых удара: в сердце и в правую часть груди с поражением легкого.

По данным прокуратуры, 32-летняя женщина была убита 21 марта вечером. Ее тело было обнаружено 22 марта.

Убитая вечером вышла из собственного дома в Куйбышевском районе, чтобы проводить на остановку учителя музыки, который занимается с ее ребенком. После этого она зашла в магазин, где купила сок. Последний раз ее видели 21 марта в 18 часов 30 минут.

По факту убийства ведется следствие. Правоохранители не исключают версию ограбления. У жертвы пропала дамская сумочка.