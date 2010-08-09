Откуда смог в Киеве - версия Гослесхоза

Запах горелого, который сегодня утром донимал жителей отдельных районов Киева, обусловлен тлеющими торфяниками в Дарницком районе, а также загоранием мусорной свалки возле г. Вышгород.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гослесхоза Украины.

В частности, как говорится в сообщении, по данным «Украинской государственной базы авиационной охраны лесов», сегодня утром вертолет МИ-2, который проводил дежурное авиапатрулирование вокруг столицы, обнаружил три очага загорания, которые, скорее всего, и стали причиной появления горелого запаха в воздухе Киева.

Так, в Дарницком районе возле Дарницкой теплоэлектростанции было зафиксировано два торфяных пожара площадью 0,3 и 0,5 га каждый, а также обнаружено загорание мусорной свалки возле Вышгорода.

Информация об обнаруженных пожарах сейчас передана руководству КП «Киевзеленстрой», в ведении которого находятся указанные территории.

Других пожаров вокруг столицы сейчас не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, в свою очередь Управления МЧС в Киевской области сегодня заявило, что смог, который наблюдается в Киеве, не является следствием торфяных пожаров.

«Ситуация - под контролем. Открытых пожаров нет. Смог в Киеве - точно не от торфяных пожаров», - отметили в пресс-службе УМЧС.