Над Украиной пронеслась стихия: есть жертвы

Без электроснабжения остаются 33 населенных пункта в четырех областях Украины, которые были обесточены 23 марта и в ночь на 24 марта в результате сложных погодных условий (шквалистые порывы ветра) вследствие срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Херсонской области остаются без электричества 17 населенных пунктов, в Николаевской - 9 н.п., Киевской - 6 н.п. но Одесской - 1 н.п.

По состоянию на 7 часов утра 26 марта в 1 тыс. 176 населенных пунктах электроснабжение возобновлено.

В работах по возобновлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

В течение 25 марта в пострадавших областях работали оперативные штабы и группы по приему заявлений от граждан, выяснению степени повреждений и подсчету предварительных материальных убытков

Как отметили в МЧС, в частности, в Николаевской области в результате стихии погиб один человек и шесть человек пострадали, частично повреждены кровли и элементы конструкций около 2 тыс. зданий.

В Херсонской области шесть человек пострадали, частично повреждены кровли 18 школ, четырех детсадов и трех домов культуры. Повалено 46 деревьев, оборваны 4 троллейбусных линии, повреждена газовая труба среднего давления и разрушена водонапорная башня.

В Кировоградской области в результате стихии пострадал один человек, разрушено и частично повреждено кровли зданий.

В Крыму в агрофирмах “Крым-Аромат", "Крым", Бахагропром", "Сады Украины" и "Тургеневская" повреждены посевы озимых зерновых культур, виноградники и фруктовые деревья. Размеры убытков уточняются.

На территории пострадавших областей и в АР Крым продолжаются восстановительные работы.

Работают комиссии ТЕБ и ЧС по установлению размеров материальных убытков и проведению первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.