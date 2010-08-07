Крым и Бали намерены сотрудничать в сфере туризма

Провинция Индонезии Бали и Автономная Республика Крым планируют подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве, в том числе в сфере туризма и сельского хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

«Мы готовы подписать соглашение о сотрудничестве в туризме, образовании, сельском хозяйстве», - заявил председатель Совмина АРК Василий ДЖАРТЫ на встрече с послом Индонезии в Украине Нининг Сунингсих РОХАДИАТ.

«Мы готовы заключить это соглашение. У нас есть Академия туризма и гостиничного бизнеса - крымские специалисты могли бы проходить там стажировки, можно наладить обмен преподавателями», - сказала в свою очередь дипломат.

Посол также сообщила, что бизнесмены Индонезии заинтересованы в участии в выставке «Крым. Курорты. Туризм», которая ежегодно проводится на полуострове, и пригласила крымских бизнесменов на подобную выставку в октябре в Индонезии.

В.ДЖАРТЫ добавил, что Крым заинтересован в сотрудничестве с Индонезией в промышленной сфере и обмене опытом в нефтегазовой отрасли.