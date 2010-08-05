Проект станций метро до Теремков можно закончить к ноябрю

Столичные метростроевцы готовы до ноября завершить подготовку проектной документации по строительству киевских станций метро «Выставочный комплекс», «Ипподром», «Теремки» на Куреневско-Красноармейской линии метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. начальника Киевского метрополитена Владимир ФЕДОРЕНКО во время посещения исполняющим обязанности председателя КГГА Александром ПОПОВЫМ с инспекционной поездкой строительство новых станций «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская».

По словам В.ФЕДОРЕНКО, завершение проектирования трех станций метро в сторону жилого массива “Теремки” стоит приблизительно 15 млн. грн. Уже есть поручение на выделение 7,3 млн. грн., и в случае дальнейшего надлежащего финансирования строительство этих станций можно осуществить примерно за 3,5 года. После чего можно продолжить строительство метрополитена в сторону жилого массива «Троещина».

В свою очередь А.ПОПОВ заметил, что все дальнейшие метростроительные работы будут зависеть от того, как метростроевцы будут работать для введения в эксплуатацию отрезка станции «Демеевская» - «Васильковская».

В то же время работники метростроя на предложение А.ПОПОВА о постепенном введении в строй отдельных станций до «Теремков» заметили, что строить таким образом нецелесообразно. Соответствующая ветка метро в этом направлении от конечной станции около 20 км, то необходимо строить полностью весь путь с построением на конечной остановке депо и технологических тупиковых остановок.

В то же время А.ПОПОВ, обращаясь к работникам метрополитена, высказался за то, чтобы в августе сконцентрировать внимание на завершении трех станций указанной линии, в том числе для того, чтобы отчитаться как за качество выполненных работ, так и за каждую копейку выделенных из госбюджета денег, чтобы потом не было никаких препятствий для строительства новых станций метро.

Как сообщалось, метро на Теремки на отрезке в 3,8 км с тремя станциями начали строить в 2005 году. Сначала его планировали завершить в 2008-м, потом в 2009-м.

Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Киевской городской государственной администрации и КП "Киевский метрополитен" завершить строительство станций метро "Демеевская", "Васильковская" и "Голосеевская" от "Лыбидской" в сторону жилого массива Теремки в 2010 году. 29 июня т.г. завершились работы по объединению путей между станциями метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская".