Азаров дает миллиард на строительство моста на Троещину в Киеве

Кабинет министров предусмотрит в бюджете на 2010 год 400 млн. грн. для завершения строительства и введения в эксплуатацию до 31 декабря 2010 года станций столичного метро «Демеевская», «Васильковская» и «Голосеевская», а также около 1 млрд. грн. для строительства моста на Троещину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Глава правительства сегодня посетил строительство транспортной развязки на Московской площади, станции метро «Демеевская», Национального спортивного комплекса «Олимпийский», Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что игнорирование вопросов развития столицы, которое происходило в течение последних лет, только увеличивало масштаб и остроту проблем. Ни один из планов строительства, разработанных еще в 2004 году, не был реализован, киевляне не получили того, на что рассчитывали.

«Деньги, замороженные в недостроенных объектах, обходятся нам дороже, чем финансирование достройки даже в условиях таких затруднений, как сейчас», - заявил премьер-министр. Он отметил, что расходы развития будут предусмотрены даже в крайне жестком бюджете текущего года.