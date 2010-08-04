Как с поддельной карточкой заходить на банковские счета?

В Николаеве задержан злоумышленник, который расплачивался за покупки деньгами со счетов иностранцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Николаевской области.

Как установлено, с помощью поддельных банковских карт мошенник входил в международную автоматизированную платежную систему «Visa». Таким образом, он снимал деньги со счетов клиентов кредитно-банковских учреждений других государств. Средства он использовал, чтобы расплачиваться за покупаемые товары и услуги.

Во время задержания у злоумышленника были изъяты многочисленные доказательства совершения им преступлений: поддельные банковские карты и паспорта граждан Украины, компьютерное оборудование для считывания и нанесения на пластиковые карты кодов доступа к счетам иностранных банковских учреждений.

Следователи СБУ возбудили против правонарушителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи).