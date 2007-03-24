Мороз: наиболее острый конфликт был по линии Луценко - Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ Александр МОРОЗ заявляет, что экс-министр внутренних дел, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО имеет президентские амбиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Житомире во время торжественного собрания по случаю 15-й годовщины основания Житомирской областной организации СПУ.

«Юрий ЛУЦЕНКО всегда хотел и хочет реализовать себя в качестве Президента государства», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, в этом нет ничего плохого, и все дело только в способах, при помощи которых к этой цели идти. А.МОРОЗ отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО во время первого голосования за законопроект о внесении изменений в Конституцию не поддержал его, и только при окончательном рассмотрении его по настоянию партии голосовал «за».

Как рассказал А.МОРОЗ, социалисты предлагали в свое время, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО занял должность министра транспорта и связи, чтобы иметь большее влияние на экономическое развитие Украины.

В то же время, отметил он, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и особенно Петр ПОРОШЕНКО настаивали на том, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО занял должность именно министра внутренних дел Украины.

Он отметил, что в правительстве, которое возглавляла Юлия ТИМОШЕНКО, «наиболее острый конфликт был по линии Юрий ЛУЦЕНКО - Юлия ТИМОШЕНКО». В то же время, по его словам, это пытались не афишировать.

По словам А.МОРОЗА, «будучи острым на язык, Юрий (ЛУЦЕНКО – УНИАН) время от времени, в частности, говорил, что у нас нет СБУ, а у нас есть СБЮ (в то время СБУ возглавлял соратник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ – УНИАН)».

А.МОРОЗ считает, что Ю.ЛУЦЕНКО “был одним из элементов сценария”, чтобы отстранить Ю.ТИМОШЕНКО «от руля власти», реализованном в сентябре 2005 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что не имеет президентских амбиций и тем более не будет конкурировать с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

«Я хочу сформировать движение, которое выйдет за рамки оранжево-синего противостояния. Я слишком много сил отдал Майдану, чтобы менять этого Президента на кого-то другого", - отметил он.

"Поэтому на этот момент и, надеюсь на много лет вперед, у меня нет президентских амбиций, тем более против Виктора Андреевича ЮЩЕНКО, которому я хочу помочь, потому что народ делегировал ему небольшую власть и огромную ответственность», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.