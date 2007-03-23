Янукович сказал, когда дойдет очередь до русского языка

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопрос о статусе русского языка будет рассматриваться после создания конституционного большинства в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Когда будет создана коалиция в 300 голосов, тогда и будут рассматриваться вопросы, в том числе и языковой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства отметил, что сейчас коалиция четко выполняет Универсал национального единства в части статуса для русского языка. «Он четко выполняется, и мы будем придерживаться этого слова», - сказал он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что считает неправильным оказывать давление на депутатов при принятии решений по стратегическим вопросам. «Принципы нашей партии не изменились, но мы в коалиции, в которую входит уже 4 партии (Партия регионов, СПУ, КПУ и ПППУ – УНИАН), и у них свои программы», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, политика коалиции сейчас направлена на обеспечение экономического роста, улучшение жизни граждан и на стабилизацию политической ситуации. «Мы никогда не пойдем авантюрным путем, как это делают наши оппоненты», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что коалиция будет расширяться на основе украинского законодательства. «Мы никогда не пойдем на нарушение законодательства», - подчеркнул премьер.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, коалиция будет расширяться за счет депутатов из оппозиционных фракций, в которых они не находят поддержки своей позиции. «Депутат может вступить в коалицию на индивидуальной основе. Это европейская практика, а в европейской практике не работает императивный мандат», - пояснил глава правительства.