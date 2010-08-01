В Сумах 355-летие города будут праздновать целых пять дней

Сумчане и гости Сум будут отмечать 355-летие города на протяжении пяты дней - с 1 по 5 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя городского председателя Сум Сергея ПАНЧЕНКО, каждый из праздничных дней будет посвящен определенной тематике.

В частности, 1 сентября в рамках юбилея города будут отмечать День знаний/День детей. Он будет посвящен сумской детворе, которую ожидают конкурсы и развлечения.

2 сентября город будет прославлять своих освободителей и ветеранов. День сумских улиц и скверов будут отмечать 3 сентября. Главные празднования ожидают жителей города и его гостей в субботу - 4 сентября. Воскресенье, 5 сентября, организаторы празднований посвятят спорту – будут турниры и соревнования по теннису, конному спорту, мини-футболу и другим видам спорта.

Также, согласно решению Сумского горсовета, во время празднования Дня Сум будут вручены Почетные знаки "За заслуги перед городом" І степени шестерым сумчанам, в том числе председателю Национального банка Украины, Почетному гражданину города Владимиру СТЕЛЬМАХУ.