На Кировоградщине срочно эвакуировали учеников из школы, что валится на глазах

В городе Знаменка Кировоградской области проведена срочная эвакуация учеников общеобразовательной школы №2 в связи с разрушением здания.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

Согласно предоставленной информации, разрушение носит характер интенсивного образования и прогрессирования трещин во внешних стенах и фундаменте. Устанавливается причина их возникновения.

В Знаменке проведено внеочередное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.