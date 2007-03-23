На Кировоградщине срочно эвакуировали учеников из школы, что валится на глазах
10:48, 23 марта 2007Общество
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В городе Знаменка Кировоградской области проведена срочная эвакуация учеников общеобразовательной школы №2 в связи с разрушением здания.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.
Согласно предоставленной информации, разрушение носит характер интенсивного образования и прогрессирования трещин во внешних стенах и фундаменте. Устанавливается причина их возникновения.
В Знаменке проведено внеочередное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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