Прокуратура «угнала» с киевской набережной еще один ресторан

С набережной Днепра убрали один из самых известных в Киеве ночных клубов «River Palace». Милиция, в том числе бойцы «Беркута», и прокуратура, прибыли на место сегодня около 8 утра. Всех сотрудников ресторана, около десятка человек, без особых разъяснений вывели на улицу. Двух работников, которые отказались выходить добровольно, задержали, сообщает "Сегодня".

Чтобы увести с набережной ресторан, сотрудники прокуратуры пытались его отшвартовать, но мостик, который связывает строение с берегом и фактически был частью постройки, треснул и сломался. Стекло и обломки валяются прямо на причале. Дирекция ресторана не раз заявляла, что это строение не приспособлено плавать, потому во время буксирования может затонуть, но оно успешно пережило транспортировку.

Сегодняшний инцидент дирекция «River Palace» пока не комментирует.

Напомним, Министерство транспорта требует, чтобы владельцы ресторанов и отелей, которые находятся на воде, заключали договора на аренду напрямую с ним и считает, что сейчас дебаркадеры разрушают набережную: причал трескается, а под днищами суден собирается ил и мусор, который загрязняет воду.

Владельцы ресторанов уверяют, что они стоят законно, а при отплытии им якобы придется разрушить все строения.

Кроме того, претензии есть у СЭС: «Там масса нарушений. Непонятно, куда выходит водосток и канализация», — сказал нам начальник отдела Сергей Тимошенко. Правда, рестораторы говорят, что они якобы подключены к общей канализации, но каким образом (ведь канализационные трубы в Днепре не проведены), ответить точно не могут.

Напомним, за пару недель до «River Palace» с причала убрали ресторан «Мураками». Милиция и транспортная прокуратура отбуксировали его к Рыбальскому острову.