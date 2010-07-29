Из-за лесного пожара эвакуирован детский лагерь

В Луганской области горит лес на площади около 200 гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в области, пожар возник на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств около 12-ти часов 28 июля.

Из-за высокой температуры воздуха и усиления ветра огонь на протяжении нескольких часов распространился на площади около 200 га.

В связи с быстрым распространением пожара к месту чрезвычайной ситуации был дополнительно направлен личный состав и техника от ГУ МЧС в Донецкой и Харьковской областей, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Штабом ликвидации пожара с учетом возможных направлений его распространения было осуществлено перераспределение привлеченных сил и средств и организованно тушение на наиболее опасных направлениях.

В ходе проведения работ по ликвидации пожара было принято решение об эвакуации детей и обслуживающего персонала (285 человек) детского лагеря «Гагаринец». Угрозы распространения огня к населенным пунктам и лагерю «Гагаринец» нет.

Ситуация полностью контролируемая, заверяют в ГУ МЧС.

Всего к ликвидации лесного пожара привлечены 692 человека, 86 единиц техники.