В аэропорту Киева задержали иностранца с 22 нетбуками

В Киеве сотрудники СБУ совместно с работниками таможни задержали в аэропорту 50-летнего иностранца, который пытался незаконно ввезти в Украину партию компьютерной техники.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в Киеве, гражданин США прибыл авиарейсом из Вены. Чтобы беспрепятственно пройти зону таможенного контроля через «зеленый коридор», злоумышленник спрятал технику в личных вещах. В ходе углубленного таможенного досмотра чемоданов иностранца обнаружены незадекларированные 22 нетбука, 1 ноутбук, а также комплектующие к ним – всего товара на сумму более 240 тыс. грн.

В отношении нарушителя за незаконное перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.