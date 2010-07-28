В «Парке Киевская Русь» состоится Праздник кузнеца

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев, Обуховский район Киевской области) 31 июля – 1 августа состоится «Праздник кузнеца». На праздник соберутся тридцать кузнецов из семи мастерских разных городов Украины: «Кузница Петра», «Мастерская Росланда», Школа традиционного кузнечного искусства, кузница «Свадар» и другие и. Гости фестиваля увидят сложный и захватывающий процесс ковки металла. Кузнецы представятразличніе изделия: от украшений – до оружия. «Для того, чтобы увидеть весь рабочий процесс, начиная с установки оборудования, стоит приехать на 10.00, когда открывается территория Парка», - предлагает администрация.

Добраться до парка можно маршруткой от ст. метро «Выдубичи» (остановка у магазина «Фуршет»).