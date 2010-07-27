Суд запретил крымским татарам «земельные» протесты из-за Кирилла

Окружной административный суд Киева запретил крымским татарам проводить мирные акции и митинги, мотивируя свое решение необходимостью исключить возможные конфликты на религиозной почве во время визита в Украину предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре общественной организации крымских татар "Авдет", такое постановление суд вынес на заседании 26 июля.

"Как следует из судебного постановления, запрет мирной крымскотатарской акции обоснован тем, что, якобы "… проведение каких-либо мирных собраний в период визита патриарха КИРИЛЛА может произвести к конфликтным обострениям на религиозной основе, противостоянию разных церквей, и не только во время проведения мероприятий, а и в будущем…", - процитировали решение суда в пресс-центре.

Таким образом, по мнению представителей "Авдета", из судебного решения следует, что киевские чиновники расценивают визит высшего церковного сановника России как провокационное мероприятие, способствующее разжиганию межконфессиональной розни в Украине и в Киеве, в частности.

"На деле, провокацией является не визит патриарха, а действия политиканов, инициировавших данное судебное решение. Чиновники из Администрации Президента, которые уже более месяца пытаются избавиться от крымскотатарского пикета, совершили святотатство, разогнав ищущих справедливости людей именем патриарха КИРИЛЛА – священнослужителя мирового масштаба, основой деятельности которого является миролюбие, забота о ближнем и межконфессиональная толерантность", - подчеркнули в общественной организации.

Как сообщал УНИАН, крымские татары уже на протяжении месяца пытаются организовать акцию возле Администрации Президента, пытаясь привлечь внимание главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА к земельным проблемам в Крыму.