После ссоры с женой муж совершил самосожжение в подъезде

В МЧС поступило сообщение о том, что в городе Николаеве на улице Херсонское шоссе, 28 произошло самосожжение 34-летнего мужчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным после ссоры с бывшей женой мужчина грозился себя поджечь, но женщина не обратила внимания на угрозы и выгнала его из дома. Выйдя из квартиры, мужчина в подъезде вылил на себя неизвестную жидкость и поджег.

Когда люди заметили дым и выбежали в подъезд, было слишком поздно. 34-летний мужчина был доставлен в ожоговое отделение городской больницы №3, где от полученных ожогов скончался.