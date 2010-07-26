С подозрением на бешенство госпитализировали троих одесситов

Трое одесситов госпитализированы в хирургическое отделение горбольницы №3 с подозрением на бешенство вследствие контакта с больной собакой.

Как сообщил УНИАН врач-хирург Вячеслав СТРОГАНОВ, «состояние здоровья пациентов стабильное, им оказывается комбинированная медицинская помощь». Он также высказал предположение, что «27-28 июля их будет выписано из больницы».

Всего в контакте с больным животным, подобранным на улице 11 июля, находилось семь человек. Пострадали от укусов сын хозяина дома по Агрономической улице, приведший домой собаку, а также его отец и ветеринарный врач, который пытался оказать помощь больному животному.

Остальные проходят амбулаторное лечение.

По данным облСЭС, в минувшем году ветеринарная служба Одесской области зафиксировала 49 случаев заболевания животных бешенством, а за 5 месяцев текущего года зарегистрированы уже 55 таких случаев.

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