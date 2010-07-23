Начался трехдневный западноукраинский мультифестиваль

В Тернополе начался трехдневный западноукраинский мульти-фестиваль «Позитив».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в общественной организации «Народный Альянс Молодежи», которая организует мероприятие, в рамках фестиваля 38 часов кряду будет длиться Non Stop Dj Parad, на котором выступят лучшие ди-джеи Украины, также состоится всеукраинское соревнование Night Show Programs, во время которого будет определена лучшая из представленных шоу-программ.

Кроме того, гости фестиваля смогут стать свидетелями соревнования по автозвуку, в котором примут участие 50 автомобилей, и соревнования по автотюнингу.

Также в программе фестиваля: западноукраинский чемпионат по стритболу, западноукраинский чемпионат по пляжному футболу и пляжному волейболу, на который приглашены профессиональные судьи, западноукраинский чемпионат по пейнтболу и западноукраинский фестиваль по экстриму. На последнем со своими трюками выступят команды роллеров, скейтеров и велосипедистов.

В рамках мероприятия состоится благотворительный фестиваль детского рисунка, во время которого детям будут помогать рисовать профессиональные художники и дизайнеры. Картины будут проданы на аукционе, вырученные средства перечислят благотворительному фонду «Подоляне».

Основные мероприятия фестиваля состоятся на территории ТРЦ «Подоляне» и вблизи развлекательного центра. Для гостей фестиваля отведена территория под палаточный городок.