В Виннице под поезд бросился бизнесмен

В Виннице на станции “Винница-Пассажирская” 56-летний мужчина бросился под поезд.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

22 июля в 14.50 человек бросился под электропоезд. В результате полученных травм он скончался на месте.

Информированные источники сообщают, что этот мужчина является известным в Виннице бизнесменом.