В Виннице под поезд бросился бизнесмен
14:51, 23 июля 2010Общество
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От полученных травм умер на месте
В Виннице на станции “Винница-Пассажирская” 56-летний мужчина бросился под поезд.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.
22 июля в 14.50 человек бросился под электропоезд. В результате полученных травм он скончался на месте.
Информированные источники сообщают, что этот мужчина является известным в Виннице бизнесменом.
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