Последние 5 моряков с задержанного в Турции судна возвращаются в Украину

Министерство иностранных дел Украины обеспечило возвращение на Родину 10 украинских моряков с задержанного в апреле в Турции судна „Сормовский 17”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, эту информацию сегодня подтвердил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО.

По его словам, ситуация с десятью украинскими моряками с судна „Сормовский 17”, которое в апреле 2010 года было задержано турецкими властями в порту г. Измит, разрешена.

„Благодаря принятым МИД Украины мерам обеспечено возвращение на Родину наших соотечественников, которые оказались в затруднительной ситуации и были брошены на произвол судьбы судовладельцем”, - сообщил Р.ДЕМЧЕНКО.

Первая группа украинских моряков в составе пяти человек была отправлена в Украину 15 июля.

21 июля остальные 5 моряков покинули корабль из-за неблагоприятных условий, и благодаря содействию МИД возвращаются на Родину 23 июля.

„Вопрос защиты прав и интересов украинских моряков продолжает оставаться на особом контроле руководства внешнеполитического ведомства Украины”, - отметил Р.ДЕМЧЕНКО.