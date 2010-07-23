Украина и Россия могут создать систему мониторинга судоходства

Украина и Россия могут создать объединенную систему мониторинга судоходства в Черном и Азовском морях, говорится в сообщении Министерства транспорта и связи, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что Минтранссвязи Украины и Министерство транспорта России будут работать над созданием единой системы мониторинга за безопасностью судоходства в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Соответствующая договоренность была достигнута в Москве во время заседания украинско-российской экспертной группы по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях.

На сегодня Украина и Россия уже имеют собственные системы контроля за безопасностью судоходства: после объединения национальных автоматических идентификационных систем двух государств планируется создать общую систему мониторинга. Такое нововведение даст возможность получать практически всю информацию о суднах: их точное местонахождение, курс, скорость и наличие опасного груза. Это значительно улучшит безопасность судоходства в Черном и Азовском море.

Также российская сторона передала украинской проект соглашения о регуляции судоходства в Азовском море и Керченском проливе. На основе этого документа предлагается создать постоянную украинско-российскую морскую комиссию. Она должна координировать усилие двух государств в обеспечении безопасности судоходства на Азовском море и Керченском проливе.

Также российской стороной был передан проект общих украинско-российских правил судоходства в Керченском проливе. Участники экспертной группы согласовали проект соглашения о порядке и условиях плавания судов на внутренних водных путях. Доступ к внутренним водам РФ позволит Украине освоить новые рынки транспортировки энергоносителей.

Напомним, реализация всех этих проектов соглашений предусмотрена Концепцией интеграции транспортных систем Украины и России на 2010-2013 гг.