Литвин ради Кирилла вернется на один день в Киев
17:58, 22 июля 2010Общество
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Спикер отдыхает в Крыму
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует встретиться с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь руководителя парламента Ольга ЧЕРНАЯ.
Она отметила, что с этой целью спикер на один день вернется из Крыма, где он находится в отпуске, в Киев. Встреча начнется в 12.00 27 июля.
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