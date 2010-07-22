Литвин ради Кирилла вернется на один день в Киев

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует встретиться с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь руководителя парламента Ольга ЧЕРНАЯ.

Она отметила, что с этой целью спикер на один день вернется из Крыма, где он находится в отпуске, в Киев. Встреча начнется в 12.00 27 июля.