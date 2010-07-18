Корабли, участвующие в "Си Бриз", утром вышли в море из Одессы

Выходом сегодня утром из порта Одессы в Черное море 15 кораблей и катеров началась активная фаза украинско-американских учений «Си Бриз – 2010».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-центра учений Владимир БОВА.

По его информации, в море вышли, в частности, семь кораблей и один катер Военно-морских сил Украины, три катера Государственной пограничной службы Украины, один корабль ВМС США, один корабль и два катера ВМС Турции.

Корабли и катера, распределенные по тактическим группам, работают в море в определенных районах: корвет «Тернополь» ВМС Украины с фрегатом «Тейлор» ВМС США и фрегатом «Явуз» ВМС Турции; большой десантный корабль «Константин Ольшанский» - со средним десантным кораблем «Кировоград»; морской тральщик «Черкассы» - с рейдовым тральщиком «Геническ»; корвет «Приднепровье» - с ракетным катером «Калкан» ВМС Турции и двумя катерами морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, для участия в работе водолазной группы и медицинского обеспечения учений в море вышел санитарный катер «Сокаль».

Также, по информации В.БОВЫ, на протяжении первого дня активной фазы учений «Си Бриз – 2010» в воздухе свои задачи при взаимодействии с кораблями отрабатывают два самолета Бе-12, один самолет Ан-26 и вертолет Ми-14 морской авиации ВМС Украины. Они осуществляют поисково-спасательное обеспечение учений в море, принимают участие в учении по противовоздушной обороне кораблей, поиске, спасению и эвакуации пострадавших.

Как добавил руководитель пресс-центра, в береговой компоненте учений «Си Бриз – 2010», действующей на общевойсковом полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, проходит командно-штабное компьютерное учение с многонациональным штабом батальона.

В состав объединенного батальона морской пехоты, которым командует подполковник Андрей АНДРЕЙ (украинские ВМС), кроме подразделений морской пехоты ВМС Украины входит аэромобильная рота Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, грузинский и молдавский пехотные взводы, на период учений действующие в составе украинских рот морской пехоты.

В многонациональном штабе батальона морской пехоты работают украинские, американские, грузинские и молдавские офицеры.