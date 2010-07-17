Финансирование программы доступного жилья сокращено в два раза

Министерство регионального развития и строительства Украины заявляет о начале строительства доступного жилья в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА.

По его словам, сегодня решаются вопросы по земельным участкам для строительства доступного жилья.

В.ЯЦУБА отметил, что в связи с секвестром Госбюджета сумма финансирования программы доступного жилья, которая предусматривалась в размере 1 млрд. 040 млн. грн., была сокращена в два раза. По его словам, средства по программе доступного жилья ожидается получить через два месяца.

Министр также рассчитывает, что сумма средств, изначально предусмотренная на программу доступного жилья в этом году, будет возвращена. «1,040 млрд. грн. мы потратим», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, всего в Госбюджете-2010 на обеспечение граждан жильем предусматривалось 2 млрд. 340 млн. грн., из которых 1 млрд. 040 млн. грн. - на закупку доступного жилья в недостроенных объектах, 762 млн. грн. – Минобороны на обеспечение жилья военнослужащих, около 300 млн. грн. – другим министерствам, 218 млн. грн. – Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству, 140 млн. грн. – Минрегионстрою на обеспечение жильем инвалидов ВОВ первой категории.