Луценко вручили повестку на допрос в Генпрокуратуру

Один из следователей, которые сегодня проводят обыск в квартире лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО, вручил последнему повестку на допрос в Генеральную прокуратуру сегодня на 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, которые находятся сейчас возле квартиры экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО, сообщил народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК.

Он также отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО попросил народных депутатов, чтобы они обратились к Генпрокуратуре за защитой его конституционных прав, которые, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, грубо нарушаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 6 утра в квартире Ю.ЛУЦЕНКО представители Генеральной прокуратуры проводят обыск.

2 марта этого года Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч. 3 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия, и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).