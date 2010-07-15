Во сколько обойдутся украинцам каникулы нардепов

Летние депутатские каникулы обойдутся налогоплательщикам в 17 млн. грн.: 450 парламентариев получили по 38 тыс. грн. отпускных, пишет "Комсомольская правда в Украине".

При этом, отмечает издание, по итогам шестой сессии Верховной Рады Украины, 174 депутата не подали ни одного законопроекта.

В частности, во время минувшей сессии ни одного законопроекта не подготовили 85 членов Партии регионов. Также с февраля по июль 2010 года 52 депутата от БЮТ также не написали ни одного закона. В НУ-НС 25 депутатов не воспользовались правом законодательной инициативы, в Блоке Литвина - 7, а в Компартии - 5 человек. Но в целом во время шестой сессии депутаты больше подготовили законопроектов, чем на пятой: 1223 против 827.

Напомним, в минувшую субботу, 10 июля, ВР закрыла свою шестую сессию. Седьмая очередная сессия откроется 7 сентября. В период шестой сессии, которая продолжалась со 2 февраля по 10 июля, парламентарии приняли в целом 135 законов.