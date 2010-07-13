Прокуратура признала киевский ресторан вещдоком

Киевская транспортная прокуратура расследует уголовные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой Украины и прокуратурой города Киева по фактам использования служебными лицами ряда государственных учреждений своего служебного положения в интересах третьих лиц при выдаче разрешительных документов на использование гидротехнических сооружений набережной реки Днепр в пределах города Киева для швартовки стояночных несамоходных судов, а также превышения своих полномочий служебными лицами отдельных предпринимательских структур, которые используют гидротехнические сооружения в нарушение законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В ходе расследования уголовных дел получены заключения технической экспертизы и показания специалистов, которые принимали участие в проектировании гидротехнических сооружений в Киеве в 1963 и 1983 годах. Согласно этим заключениям, городская гранитная набережная по своему функциональному назначению является исключительно берегоукрепляющим сооружением, и не приспособлена для отстоя плавсредств. Критические нагрузки, в частности ветровые, могут привести к разрушению креплений швартовочных устройств, самого гидросооружения, что приведет к неуправляемости плавсредств и угрозе жизни людей.

В сообщении прокуратуры отмечается, что заместитель генерального прокурора Украины – прокурор города Киева в июне т.г. по результатам проведенных проверок внес представление министру транспорта и связи Украины об устранении нарушений Закона Украины «О транспорте» и другого законодательства по безопасности судоходства. В документе, в частности затронуты вопросы пересмотра предыдущих заключений государственных контролирующих служб относительно возможности использования гидротехнических сооружений.

Следователем Киевской транспортной прокуратуры отдельные плавсредства, в т.ч. дебаркадер, на котором размещен ресторан «Мураками», признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, и 8 июля с.г. данное плавсредство было осмотрено и направлено в безопасное место и передано на хранение владельцу, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Отшвартовывание дебаркадера, по разъяснению прокуратуры, обусловлено "необходимостью создания условий для проведения следственных действий с участием специалистов на месте предыдущей стоянки”.

Справка УНИАН. 8 июля в отдельных СМИ была распространена информация о том, что правоохранительные органы, без объяснений, демонтировали крепление ресторана "Мураками", расположенном на ул. Набережно-Крещатицкой на Днепре, и отбуксировали его в направлении Контрактовой площади. Позже стало известно, что дебаркадер находится на причале возле Рыбальского острова. Работники и владельцы ресторанов, расположенных рядом с “Мураками” на Набережной, выразили обеспокоенность по поводу дальнейшей работы их заведений.