Банки не вправе навязывать своим заемщикам страховые компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил банки об ответственности за «навязывание» своим заемщикам страховых компаний.

Как говорится в пресс-релизе АМКУ, переданном УНИАН, письмо соответствующего содержания было направлено председателем комитета Алексеем КОСТУСЕВЫМ в адрес руководителей «Райффайзен Банка Аваль», «ОТП Банка», «УкрСиббанка», «ПриватБанка» и «Укрсоцбанка».

«Считаю необходимым предупредить, что в случае поступления в АМКУ хотя бы одной письменной жалобы, которая будет свидетельствовать о продолжении практики навязывания потребителям определенных страховых компаний, - против этого банка будет возбуждено дело», - говорится в письме А.КОСТУСЕВА. При этом напоминается, что по результатам рассмотрения АМКУ дела о нарушении конкурентного законодательства банки могут быть оштрафованы на сумму до 10% годового дохода.

Как сообщалось, 29 апреля т.г. АМКУ рекомендовал "Приватбанку", "Райффайзен Банку Аваль", "Укрсоцбанку", «ОТП Банку» и «Укрсиббанку» проводить прозрачный отбор компаний, которые будут страховать заемщиков во время заключения кредитных договоров.