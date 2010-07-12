Янукович подбросил нардепам идею: ввести «рыночный надзор»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду Украины проект закона «О рыночном надзоре и контроле продукции».

Документ (регистр. №6694 от 9 июля 2010 г.) опубликован на сайте парламента.

Законопроект определяет меры рыночного надзора и порядок их применения органами рыночного надзора: регулирует порядок проведения проверок характеристик продукции, отбора образцов и проведения их экспертизы и испытаний; регулирует вопрос предупреждения органами рыночного надзора потребителей о выявленной опасности, связанной с продукцией и т.д.

Законопроектом предлагается внедрить европейский принцип, по которому рыночному надзору подлежит продукция, которая введена в оборот и распространяется на рынке. В связи с этим, проверки характеристик продукции в первую очередь будут проводиться у ее распространителей. Проверки производителей будут проводиться только в случае выявления на рынке продукции, которая опасна, несет угрозу или не соответствует установленным требованиям.

Отмечается, что механизм рыночного надзора не распространяется на услуги и работы, «поскольку более эффективным механизмом обеспечения безопасности услуг и работ является лицензирование».

Кроме того, документом предусмотрено создание Совета рыночного надзора.