В огороде у учительницы нашли 11 тысяч кустов конопли

В Житомирской области милиция обнаружила на огороде у сельской учительницы свыше 11 тыс. кустов конопли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области со ссылкой на начальника отдела борьбы с незаконным обращением наркотиков Сергея ДЗЮБЕНКО.

По его словам, речь идет о нынешнем рекорде незаконного посева наркотического сырья в области.

С.ДЗЮБЕНКО уточнил, что эти 11 тысяч 220 растений конопли обнаружено стражами порядка в Андрушевском районе Житомирской области.

Начальник отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Житомирской области отметил, что 79-летняя пенсионерка выращивала коноплю для сбыта из-за необходимости средств на свое лечение.

“Такая ситуация является типичной, поскольку в подавляющем большинстве случаев хозяевами незаконных посевов наркосодержащих растений являются пенсионеры, которые таким образом пытаются хоть как-то подправить свой мизерный бюджет", - сообщил С.ДЗЮБЕНКО и добавил: "Как правило, это для них заканчивается плачевно – и денег не заработали, и штраф придется платить".

Он отметил также, что уничтоженную коноплю милиции пришлось вывозить из домохозяйства пенсионерки КамАЗом.

В целом в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий "Мак-2010", которые продолжаются летом на территории области, за июнь работники милиции выявили десятки фактов, связанных с выращиванием запрещенных наркосодержащих культур.

Это касается Володарск-Волынского, Барановского, Житомирского, Емильчинского и Олевского районов. Так, например, 49-летняя повар школы в Житомирском районе выращивала у себя на огороде 340 стеблей мака.

По этим фактам теперь проводятся проверки .