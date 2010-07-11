На Певческом поле в Киеве продолжается «Країна Мрій»

На Певческом поле в Киеве продолжается седьмой Международный этнический фестиваль «Країна Мрій».

На протяжении двух дней, 10-11 июля, на музыкальной сцене будут выступать гости из Польши, Беларуси, Латвии, с литературной сцены будет звучать проза и поэзия этнических коллективов Украины. Кроме того, будет работать книжная ярмарка и аллея мастеров.

Фестивальные площадки работают с 10:00 до 22:00. Аллея мастеров открывается в 10:00, книжная ярмарка будет работать с 11:00 до 19:00, большая литературная сцена – с 14:00 до 19:00, выступления на дневных музыкальных сценах пройдут с 13:00 до 18:00, на вечерней – с 18:00 до 22:00.