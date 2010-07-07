В ГНА рассказали, как очень известные артисты "упрощают" свои налоги

Среди артистов одни из самых больших платежей в бюджет по итогам 2009 г. перечислили народные артистки Украины София РОТАРУ и Таисия ПОВАЛИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Степан ДУСЯК сегодня во время брифинга.

По его словам, среди украинских артистов 1814 зарегистрировались как предприниматели, из них 1256 – это «упрощенцы». «Среди них и очень известные артисты, которые собирают на концерты большие залы и которые делают туры по Украине, – они у нас просто «упрощенцы», - отметил С.ДУСЯК.

«(С.РОТАРУ и Т.ПОВАЛИЙ – УНИАН) Это те артисты, которые декларируют большие доходы в противоположность тем, кто живет на 200 тыс., 300 тыс. грн.», - сказал директор департамента ГНАУ.