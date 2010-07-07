Таможенника Тимошенко посадили в одну камеру с судьей-колядовальщиком

Экс-руководитель Гостаможслужбы содержится в камере вместе с экс-судьей Игорем Зварычем.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Макаренко Юрий Сухов.

По его словам, в камере вместе с экс-руководителем таможни находится 6 человек.

"Он находится вместе со Зварычем, изменником Родине и тремя бывшими милиционерами, один из которых обвиняется в убийстве, и якобы заживо закопал человека", - отметил адвокат.

Сухов сообщил, что Макаренко обратился к руководству СИЗО, чтобы его перевели в другую камеру, поскольку бывший милиционер, который обвиняется в убийстве, "не совсем адекватен и создает определенный дискомфорт".

Кроме того, адвокат рассказал, что просил следователя показать решение о присвоении делу в отношении экс-главы Гостаможслужбы грифа "секретно". "К сожалению, это решение мы не увидели", - добавил он.

"Действующий закон о гостайне говорит о том, что присвоение грифа "секретно" осуществляется только в отношении тех материалов, в которых содержится соответствующая информация", - отметил Сухов.

Адвокат заявил, что решение о засекречивании дела Макаренко может быть обжаловано.

Как известно, 11 июня глава СБУ Валерий Хорошковский заявил, что СБУ возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании "РосУкрЭнерго" к "Нафтогазу".

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против Макаренко уголовное дело по факту служебной халатности ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

СБУ вызвала Макаренко 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании "РосУкрЭнерго" и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" было продано "Нафтогаза".

После допроса Макаренко предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 24 июня вынес постановление об избрании Макаренко меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

2 июля ему было предъявлено обвинение.