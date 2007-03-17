Кто, сколько и почему зарабатывает на автономерах и бланках водительских прав

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО утверждает, что частные фирмы, с которыми предыдущими руководителями МВД были заключены договора на выпуск номеров для автомобилей и бланков водительских прав ежемесячно получают около 70 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД Украины заявил сегодня во время селекторного совещания с руководством областных управлений внутренних дел.

"У нас много чудес творится вокруг нашей милиции - вокруг нашего МВД. Так, все номера у нас на ГАИ производят частные структуры и, кстати, 40 миллионов в месяц получают за производство этих номеров. За производство прав и всего остального - еще около 30 млн. грн. Итого - 70 млн. вокруг нашего министерства" - заявил В. ЦУШКО.

По его словам в других странах, в частности в Беларуси, все услуги по производству номеров и бланков прав производит государственное предприятие и деньги идут в бюджет, однако в Украине организовать это аналогичным образом на сегодняшний день не представляется возможным.

"Эти фирмы уже обезопасили себя от разрыва договора с нами на 5 лет вперед решениями судов", - пояснил В.ЦУШКО, заявив при этом, что "выход из этой ситуации мы найдем".