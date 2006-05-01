МВД подбивает первомайскую статистику

По информации Департамента общественной безопасности МВД Украины, нарушений общественного порядка во время празднования Международного дня солидарности трудящихся не зафиксировано в ни одной из областей.

Как сообщает Департамент по связях с общественностью МВД Украины, по информации, поступившей из всех регионов государства, 1 мая в 438 населенных пунктах страны состоялось более 800 массовых мероприятий, приуроченных Международному дню солидарности трудящихся. Среди них - культурно-зрелищные, спортивные, развлекательные акции и мероприятия политической направленности, в которых приняли участие более чем 317 тысяч граждан. Инициаторами их проведения выступили Коммунистическая, Социалистическая и Прогрессивная социалистическая партии Украины, а также органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Самые многочисленные празднования состоялись в Донецкой – 95 тыс. человек (87 мероприятий в 25 населенных пунктах), Луганской – 39,2 тыс. человек (46 массовых мероприятий в 34 населенных пунктах), Николаевской – свыше 29,6 тыс. человек (213 массовых мероприятий в 83 населенных пунктах), Черниговской – 26,5 тыс. человек (49 массовых мероприятий в 18 населенных пунктах) областях и Автономной Республике Крым - свыше 33 тыс. человек (44 массовых мероприятия в 26 населенных пунктах).

В столице Украины около 700 сторонников Коммунистической партии Украины прошли традиционным пешим ходом по улице Грушевского на Площадь Независимости, где провели митинг. После этого собравшиеся возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину и разошлись. Возложили цветы к памятнику В.Ленину и провели митинг также представители Прогрессивной социалистической партии Украины.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан в столице Украины во время празднования Первого мая обеспечивали 385 работников органов внутренних дел.

А в целом в государстве в этот день к охране общественного порядка было привлечено около 9,2 тыс. работников органов внутренних дел - работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.