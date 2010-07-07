Азаров боится второй волны кризиса и уже позаботился о «зонтике»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом откроет для Украины доступ к кредитным ресурсам других международных финансовых учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Ресурсы есть у Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Только в первом приближении это приблизительно 30 млрд. долларов в год. Точка доступа к международным инвестиционным фондам – это программа сотрудничества с Международным валютным фондом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также сообщил, что правительство и Национальный банк Украины завершили переговоры с Международным валютным фондом, а новая программа сотрудничества с этим учреждением позволит Украине создать для украинской экономики «зонт» для защиты от возможной второй волны мирового кризиса.

Н.АЗАРОВ заявил, что предыдущая программа сотрудничества с МВФ, согласно которой Украине было выделено почти 20 млрд. долларов кредитных ресурсов, оказалась безрезультатной.

По его словам, предыдущая власть ради получения кредита МВФ обещала больше, а выполняла меньше. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что предыдущий кредит от МВФ Украина получила в обмен на обещания повышения тарифов для населения на природный газ, сокращения социальных расходов, повышения пенсионного возраста, а также не предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае неуплаты коммунальных платежей.

«За это бывшая власть за прошлый год получила разных кредитов почти на 20 млрд. долларов, но напрасно. От их руководства Украина получила самое большое в мире падение ВВП, резкое снижение жизненного уровня населения и тому подобное. Поэтому в конце прошлого года Международный валютный фонд прекратил сотрудничество с Украиной», - добавил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что вследствие такой политики предыдущего руководства страны новая власть при возобновлении переговоров с МВД столкнулась с проблемой «огромного недоверия» к украинской власти. «Это была главная особенность двухмесячных, напряженных дискуссий с представителями МВФ», - отметил глава украинского правительства.