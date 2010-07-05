Закон о борьбе с отмыванием доходов загонит риелторов в тень?

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Киев. 5 июля. УНИАН. Принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который вступит в силу 21 августа 2010 года, приведет к тенизации риелторской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам первый вице-президент Союза специалистов по недвижимости Украины (ССНУ) Игорь ОДНОПОЗОВ.

«Боюсь, что со вступлением в силу этого закона на рынке недвижимости произойдут малоприятные изменения. А именно – часть риелторов уйдет в тень, потому что к ним не будут обращаться клиенты. Клиенты будут стараться занижать стоимость приобретенного объекта», – считает эксперт.

По его словам, закон предусматривает, что все операции с недвижимостью на сумму 400 тыс. грн. и выше подлежат обязательному финансовому мониторингу. При этом к субъектам первичного финансового мониторинга отнесли нотариусов и риелторов.

«Если нотариус должен сообщать Министерству юстиции о происхождении средств, затраченных на операцию, то орган, который бы контролировал исполнение закона относительно риелтора, пока не установлен», – отметил первый вице-президент ССНУ.

И.ОДНОПОЗОВ уточнил, что если нотариус будет проводить мониторинг на стадии заключения договора купли-продажи недвижимости, то риелтор должен это делать на стадии заключения договора с клиентом, то есть до того, как клиент приобретет недвижимость.

«Таким образом, возникает достаточно малоприятная ситуация, когда он должен будет мониторить своего клиента, то есть собирать о нем сведения, в том числе о происхождении финансов. А такие данные не всегда можно получить», – добавил он.

И.ОДНОПОЗОВ считает, что если «жесткость исполнения закона будет не столь критичной», то рынок недвижимости будет функционировать дальше.

По мнению эксперта, есть риск того, что со вступлением в силу закона рынок недвижимости превратится в магазин «Все дешевле 50 тыс. долл.» вне зависимости от реальной стоимости жилья.

«Дело в том, что, действительно, стоимость может быть меньшей, часть людей будет сознательно на это идти», – добавил он.

Справка УНИАН. 21 мая 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Закон направлен на обеспечение реализации положений Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, Конвенции Совета Европы об отмывании, розыске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма, а также Директивы Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС о предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

Согласно закону, среди прочего расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга; законом устанавливаются определенные ограничения относительно сообщения субъектами первичного финмониторинга специально уполномоченному органу в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. Также устанавливается обязанность субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупредительные меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

В связи с расширением перечня субъектов первичного финансового мониторинга расширяется, соответственно, перечень субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и надзора. Это министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.