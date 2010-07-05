Все захваченные в Нигерии 12 моряков освобождены

Все захваченные в пятницу вечером пиратами на рейде нефтяного терминала в Нигерии 12 моряков экипажа германского судна "Полония" освобождены. Об этом официально сообщили нигерийские военные источники.

"Могу официально подтвердить, что все они освобождены, - заявил агентству Франс Пресс полковник Тимоти Антигa, официальный представитель сил безопасности, развернутых в районе нефтепромыслов на юге Нигерии. - В настоящее время моряки отправлены в Бонни, главный нефтяной терминал в дельте реки Нигер, на рейде которого находится их судно".

В составе экипажа "Полонии" граждане России, Германии, Литвы, Латвии и Украины. Они были похищены в ночь с пятницы на субботу, когда сухогруз "Полония" находился на рейде в дельте реки Нигер. Украинский моряк был ранен при нападении пиратов.

ИТАР-ТАСС