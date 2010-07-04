Нашли тела двух детей, погибших во время ливня

На Буковине нашли тела двух подростков, которые считались пропавшими без вести.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, накануне в пруду нашли тело 8-летнего Ивана АТИМОФОАЕ из села Хряцка Герцаевского района, которого считали пропавшим без вести.

3 июля на берегу реки Дерелуй нашли тело 13-летнего Вадима КОЛЕСНИКА из села Большой Кучурив Сторожинецкого района, которого опознала мать.

Судьба еще одного подростка Евгения МАКОВИЯ, жителя Тисовца этого же района, до сих пор не известна.

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сообщил, что работники милиции нашли одежду одного из пропавших без вести подростков. Во время второй волны ливня ребята ушли из дому и считались без вести пропавшими.

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ выразил искренние соболезнования семьям и заверил, что семьи погибших получат материальную помощь - по 100 тыс. грн. Местные власти возьмут на себя организацию похорон жертв наводнения.

Раньше сообщалось, что во время наводнения погибла 82-летняя женшина из села Дяковцы Герцаевского района.

Таким образом, по официальным данным областного штаба по координации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в общей сложности с начала наводнения погибли три человека и один человек пропал без вести.